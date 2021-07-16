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رويترز:ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار والفيضانات في المانيا الى 81 قتيلا واكثر من 1000 مفقود

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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