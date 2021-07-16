شمول ضحايا فاجعة مستشفى الإمام الحسين(ع) بقانون مؤسسة الشهداء

العالم - العراق

وقال معاون رئيس المؤسسة كاظم عويد، في كلمه له خلال الوقفة حضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أعداء العراق الديمقراطي الجديد يريدون إعادة العراق إلى أيام الدكتاتورية من خلال تنفيذ عمليات قتل وحرق لمؤسسات حكومية".

وأضاف، أن "فاجعة مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار محطة أراد بها أعداء العراق وإعلامهم أن يسددوا سهامهم إلى مؤسسات العراق الجديد لذا هم ينادون بإلغاء المؤسسات التي أنشئت بعد 2003 لإعادة حقوق المظلومين من الحقبة الدكتاتورية مثل الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء وغيرها".

وتابع عويد، أن "هذه المؤسسات كان لها الدور البارز في الدفاع عن العراق وحمايته والتكفل بحقوق الشهداء والجرحى والسجناء والمتضررين"، مبينا أن "مؤسسة الشهداء شملت بقانونها جميع شهداء فاجعة مستشفى الإمام الحسين حسب توجيهات رئاسة الوزراء".