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مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في تكساس

مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في تكساس
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بجروح في إطلاق نار وقع في بلدة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

العالم _ الأميرکيتان

وقال رئيس شرطة مدينة ليفيلاند، ألبرت غارسيا إن الشرطة تلقت مكالمة في وقت مبكر من بعد الظهر حول تصرف أحد الأفراد بغرابة وأنه يتجول مع ما يبدو أنه بندقية كبيرة. وعندما وصل الضباط، لاحظوا وجود شاحنة نوع "بيك آب شيفروليه" والتي تبين أنه تم تقديم بلاغ بحقها في وقت سابق من اليوم لأن سائقها كان يقود بتهور على الطريق السريع.

وأضاف: "لأنه لم يكن لدينا الكثير من المعلومات فيما يتعلق بما إذا كان هذا السلاح بالفعل سلاحا حقيقيا أم لا، فقد اتخذنا الاحتياطات وبدأنا بالتفاوض مع الرجل الذي كان معاديا للغاية ولم يرغب في زيارة أو التحدث مع ضباط شرطة ليفيلاند في ذلك الوقت".

وأوضح غارسيا أنه في غضون دقائق بعد الاتصال، فتح المشتبه به الباب الأمامي وبدأ في إطلاق النار على عناصر الشرطة ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطرة.

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