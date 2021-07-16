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فرنسا تحث لبنان على اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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