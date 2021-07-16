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أ ف ب: 108 قتلى في أوروبا بينهم 93 في ألمانيا بسبب الفيضانات

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

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