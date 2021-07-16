تبادل البعثات الطلابية بين إيران وألمانيا

العالم - ايران

المعهد الألماني للتبادل الأكاديمي بدأ التعاون هذا العام مع ثلاث جامعات وهي جامعة كولونيا الالمانية وجامعتي طهران وكردستان بهدف نقل الطلاب بين الجامعات بميزانية قدرها 100 الف يورو.

المشروع الآن في مرحلته الأولى ويمكن تمديده لمدة عامين آخرين، الغرض من هذا المشروع هو تعريف الطلاب بالظروف الثقافية والاجتماعية والتعليمية في ألمانيا وإيران.

كجزء من هذا المشروع، سيسافر طلاب من جامعتي طهران وكردستان إلى كولونيا لقضاء إقامة بحثية لمدة ثلاثة أشهر تحت رعاية جامعة كولونيا.

كما يسافر طلاب من جامعة كولونيا إلى إيران كجزء من نفس المشروع للتعرف على الظروف الثقافية والاجتماعية والتعليمية للبلاد خلال إقامتهم لمدة ثلاثة أشهر في إيران ومتابعة مشاريعهم البحثية.

وسيتم الإشراف على أنشطة الطلاب الوافدين من ألمانيا من قبل جامعة طهران وجامعة كردستان.

وأعرب غالبية الطلاب القادمين إلى إيران هذا العام عن رغبتهم في قضاء جزء من إقامتهم في كردستان للتعرف على القدرات التعليمية والثقافية والاجتماعية لكردستان.

وحاليا، يقضي طالبان وأستاذ من جامعة طهران وطالب من جامعة كردستان ثلاثة أشهر في ألمانيا.

بالنسبة للجولة الثانية من الايفاد، اختارت جامعة كردستان طالبين، سيتم إرسالهما إلى جامعة كولونيا في فصل الخريف من هذا العام لإكمال دورة مدتها ثلاثة أشهر.

كما سيتم إرسال اثنين من طلاب الدكتوراه وطالب دراسات عليا في علم اللغة في جامعة كولونيا إلى جامعة كردستان في سبتمبر من هذا العام للدراسة والبحث.