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أ ف ب: تقارير خبراء الامم المتحدة تؤكد ان 75 طفلا قتلوا ونحو ألف اعتقلوا منذ الانقلاب في ميانمار

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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