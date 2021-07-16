فقدان رياضي اوغندي في اليابان والشرطة تبحث عنه

العالم-منوعات

وقالت شبكة إن.إتش.كيه التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك.

يذكر بأن دورة الألعاب الأولمبية تنطلق في 23 يوليو/تموز في طوكيو اليابانية.

وكانت اليابان قد اعلنت في وقت سابق ان المنظمين قرروا منع حضور الجماهير في الاولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

وحثت السلطات السكان على التوقف عن السفر بين المناطق خلال العطلة الصيفية وخلال يوم ذكرى أوبون، عندما يذهب اليابانيون تقليديا إلى أقاربهم.