الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن طائرة مُسيّرة تابعة له، قد سقطت، في الأراضي اللبنانية.

العالم- لبنان

وعزى جيش الاحتلال السبب إلى خلل فني.

روابط ذات صلة

ما رأيكم.. ما هي آفاق مسيرة التطبيع مع افتتاح الامارات لسفارتها في تل أبيب؟

دعوات لإفشال مخطط اقتحام "الأقصى" الأحد المقبل

شاهد .. إسقاط مسيرة إسرائيلية أثناء مواجهات شمالي الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي يعلق على انسحاب الصدر من الانتخابات

شاهد: غضب الطبيعة يتسبب بكارثة في اوروبا الغربية

شاهد: القوات الافغانية تعلن استعادة سيطرتها علی معبر مع باكستان

الصحة الايرانية: 21885 إصابة و 199 وفاة جديدة بكورونا

سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

لدى استقباله ايجئي: المرجع سبحاني يدعو الى تعزيز الأمن القضائي والاقتصادي