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لدى استقباله ايجئي:

المرجع سبحاني يدعو الى تعزيز الأمن القضائي والاقتصادي

المرجع سبحاني يدعو الى تعزيز الأمن القضائي والاقتصادي
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعا المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر سبحاني لدى استقابله رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي اليوم الجمعة الى ضرورة تعزيز الأمن القضائي والاقتصادي في البلاد.

العالم - ايران

وفيما دعا المرجع سبحاني الى ضرورة تعميم البحوث الفقهية على جميع القضاة في البلاد لمنع المرافعات لفترات طويلة في المحاكم، شدد على ضرورة تسهيل عودة الاستثمارات الايرانية في الخارج عبر اصدار الاحكام القضائية في هذا الاطار.

وأكد المرجع سبحاني أن المراجع وفقهاء الحوزة العلمية يجيبون على الأسئلة المعقدة لجهاز القضاء على أن يسعى الجهاز لحل المشاكل المعيشية والأمنية للشعب.

الجدير بالذكر ان رئيس السلطة القضائية بدا زيارة اليوم الجمعة الى مدينة قم المقدسة (جنوب طهران) والى جانب المرجع سبحاني التقى عدة مراجع ومسولين في المدينة.

ويقتضي العرف السائد في البلاد أن يزور أي مسؤول ايراني وخاصة كبار المسؤولين في بداية تقلدهم لمناصبهم مدينة قم المقدسة للقاء مراجع الدين في المدينة والاسترشاد بآرائهم ومواقفهم تجاه قضايا البلاد.

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لدى استقباله ايجئي: المرجع سبحاني يدعو الى تعزيز الأمن القضائي والاقتصادي