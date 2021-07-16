المرجع سبحاني يدعو الى تعزيز الأمن القضائي والاقتصادي

العالم - ايران

وفيما دعا المرجع سبحاني الى ضرورة تعميم البحوث الفقهية على جميع القضاة في البلاد لمنع المرافعات لفترات طويلة في المحاكم، شدد على ضرورة تسهيل عودة الاستثمارات الايرانية في الخارج عبر اصدار الاحكام القضائية في هذا الاطار.

وأكد المرجع سبحاني أن المراجع وفقهاء الحوزة العلمية يجيبون على الأسئلة المعقدة لجهاز القضاء على أن يسعى الجهاز لحل المشاكل المعيشية والأمنية للشعب.

الجدير بالذكر ان رئيس السلطة القضائية بدا زيارة اليوم الجمعة الى مدينة قم المقدسة (جنوب طهران) والى جانب المرجع سبحاني التقى عدة مراجع ومسولين في المدينة.

ويقتضي العرف السائد في البلاد أن يزور أي مسؤول ايراني وخاصة كبار المسؤولين في بداية تقلدهم لمناصبهم مدينة قم المقدسة للقاء مراجع الدين في المدينة والاسترشاد بآرائهم ومواقفهم تجاه قضايا البلاد.