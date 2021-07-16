 اطلاق أول حملة لقاحات ضد فيروس كورونا في مخيمات النازحين السوريين في لبنان

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وذلك بهدف الحد من تفشي جائحة كوفيد-19 وحماية الفئات الأكثر ضعفا في لبنان خصوصا في ظل الأزمات التي يمر بها البلد فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

واشارت مؤسسة عامل اليوم الجمعة ، في بيان، الى ان هذا التعاون بين عامل، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، ووزارة الصحة ليس الأول من نوعه في هذا المجال. منذ بداية انتشار الجائحة في كانون الثاني من العام المنصرم، تمكنت عامل من إطلاق غرفة اتصالات طوارئ داخل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين العليا وبإشراف برنامج الترصد الوبائي، واجراء حملات الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في المناطق الشعبية وداخل المخيمات وفضلا عن اطلاق حملة الزيارات المنزلية التي تتضمن تقديم الرعاية الصحية لمصابي كوفيد 19 والتي تمكنت عامل من خلالها الوصول إلى ما يزيد عن 4000 مصاب في عدة مناطق حتى اليوم وتقديم الأدوية اللازمة والدعم الصحي والنفسي. لذا تشكل حملة اللقاحات اليوم جزءا من مسار رسمته عامل والتزمت به مع الفئات الشعبية منذ بداية الأزمة.

وأوضحت ان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المخيمات لا تقتصر على تلقيح المستفيدين، بل تساهم في زيادة الوعي والادراك بكل ما يتعلق بوباء كوفيد-19، انتشاره وكيفية الوقاية منه. اذ أن الحملة تتضمن الى جانب الفريق الصحي، فريقا ميدانيا مهمته تقديم معلومات عن أهمية اللقاح ومدى فعاليته في التخفيف من خطر الإصابة بفيروس كورونا خصوصا مع انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول اللقاح. ومن ثم يتم توجيه الأشخاص الى مراكز التلقيح، حيث يتم تسجيلهم على المنصة الخاصة بوزارة الصحة (في حال عدم تسجيلهم سابقا). وقبل تلقي اللقاح، يتم معاينة الأشخاص من قبل الطبيب للتأكد من أنه يستوفي الشروط اللازمة لأخذ اللقاح بطريقة آمنة.

يعيش أكثر من مليون نازح سوري في مخيمات في مناطق جنوب شرق و شمال لبنان .