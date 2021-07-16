عون: لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة و سأبذل كل الجهود للخروج من ألأزمت

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الى ذلك، تلقى الرئيس اللبناني اليوم برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك من عدد من رؤساء وقادة دول.

وفي هذا الاطار جاء في برقية الرئيس العراقي برهم صالح: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصيا، لفخامتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق بأجمل التبريكات، سائلا الباري عز وجل ان يمدكم بالصحة والتوفيق، وان يمن عليكم مزيدا من التقدم والازدهار.

بهذه المناسبة المباركة، نؤكد حرص العراق على استمرار تعزيز علاقات الاخوة والتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في مختلف المجالات.

كما ابرق مهنئا الرئيس الإيراني حسن روحاني، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.