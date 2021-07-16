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كييف تتهم ميركل بالتفريط بمصالح أوكرانيا

كييف تتهم ميركل بالتفريط بمصالح أوكرانيا
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، "تخلت عن مصالح أوكرانيا لصالح روسيا".

العالم _ أوروبا

وذكر أريستوفيتش، الذي يشغل كذلك منصب مستشار الوفد الأوكراني في لجنة الاتصال الثلاثية، أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ألمانيا ومحادثاته مع المستشارة ميركل، كانت غير مثمرة.

وأضاف أريستوفيتش: "ولم تسفر هذه المحادثات عن نتائج، لأن السيدة ميركل صمدت لمدة سبع سنوات، لكنها في نهاية الأمر تخلت قليلا عن المصالح الأوكرانية لصالح روسيا".

ووفقا للمستشار الأوكراني، لم يعثر زيلينسكي على "لغة مشتركة" مع ميركل بشأن عدة قضايا، من بينها إنجاز بناء خط الغاز "السيل الشمالي-2"، وتنفيذ "صيغة شتاينماير".

وتابع أريستوفيتش، أن التصريحات المهذبة خلال المؤتمر الصحفي، كانت تهدف لتهدئة المزاج.

ويرى المستشار الأوكراني، أن الدول الغربية قلقة من تنامي نفوذ الصين، ولذلك باتت مستعدة للتفاوض مع روسيا.

ونوه بأن "ما يسميه الألمان حماية مصالحهم الوطنية، قد يكون ثمنه باهظا بالنسبة لأوكرانيا"، وبأنه يوجد مثل هؤلاء الأشخاص حتى في محيط الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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