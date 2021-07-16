بالتواريخ... حوادث واضطرابات شهدتها مواسم الحج السابقة

العالم- السعودية

وفي السابق أدت صراعات وحصار وأوبئة إلى تعطيل أو إلغاء مناسك الحج، ففي عام 1798، ألغي الحج بعد غزو نابليون بونابرت للمنطقة، ما جعل سفر الحجاج إلى مكة رحلة غير آمنة.

في ما يأتي تسلسل زمني لأبرز الحوادث التي عطّلت أو أثّرت على مناسك الحج في التاريخ الحديث:

2015

24 سبتمبر/ أيلول: حصل تدافع أثناء شعائر رجم الشيطان في منى بالقرب من مكة، الأمر الذي تسببّ بوفاة نحو 2300 من الحجيج، في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم للحج.

11 سبتمبر: قتل أكثر من 100 شخص وأصيب المئات، بينهم العديد من الأجانب، عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

2006

6 يناير/ كانون الثاني: مقتل 76 شخصا بانهيار فندق في وسط مكة.

12 يناير: مقتل 364 حاجا في تدافع خلال رمي الجمرات.

2005

22 يناير: وفاة ثلاثة حجاج في تدافع خلال رمي الجمرات.

2004

1 فبراير/ شباط: مقتل 251 شخصًا خلال واقعة تدافع في منى.

2003

11 فبراير: مقتل 14 حاجا، من بينهم ست نساء، في اليوم الأول من رمي الجمرات.

2001

5 مارس/ آذار: وفاة 35 من الحجاج، من بينهم 23 امرأة، في منى.

1998

9 إبريل/ نيسان: مقتل أكثر من 118 شخصًا وإصابة 180 آخرين خلال تدافع في منى.

1997

15 إبريل: اندلاع حريق ناجم عن انفجار موقد غاز في مخيم لإسكان الحجاج في منى، ما أدى إلى مقتل 343 شخصًا وإصابة حوالى 1500 بجروح.

1995

7 مايو/ أيار: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 99 آخرين في حريق في مخيم منى.

1994

24 أيار: مقتل 270 شخصًا في تدافع خلال رمي الجمرات في حادث قالت السلطات إنّ سببه وجود "أعداد قياسية" من الحجاج.

1990

2 يوليو/ تموز: تدافع ضخم في نفق بمنى بعد تعطّل نظام التهوية، ما تسبّب بوفاة 1426 من الحجاج، معظمهم من دول آسيوية.

1989

10 يوليو: هجوم مزدوج خارج المسجد الحرام أدى إلى مقتل شخص وجرح 16 آخرين. دين 16 كويتيا شيعيا بالهجوم، وأعدموا بعد ذلك بأسابيع.

1987

31 يوليو: قوات الأمن السعودية تقمع تجمعا قام به حجاج إيرانيون، واستشهد أكثر من 400 شخص، بينهم 275 إيرانيا، بحسب حصيلة رسمية.

1979

20 نوفمبر/ تشرين الثاني: مئات المسلحين يجتاحون المسجد الحرام بقيادة جهيمان العتيبي، ويحصنّون أنفسهم فيه، ويأخذون عشرات الحجاج رهائن. الحصيلة الرسمية للهجوم وعملية قوات الأمن التي تلته وصلت إلى 153 قتيلاً و560 جريحاً.

1975

ديسمبر/ كانون الأول: اندلاع حريق ضخم بسبب قارورة غاز انفجرت في مخيّم للحجاج بالقرب من مكة، ما أدى إلى مقتل 200 شخص.