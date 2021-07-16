رجل ينام 300 يوم في السنة

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ان وبورخارام البالغ من العمر 42 عاما والمقيم في قرية بهادوا في ولاية راجاستان ينام لمدة 25 يوما متواصلا بمجرد أن يأخذ قيلولة.

وقد تم تشخيص الرجل بالمتلازمة النادرة لأول مرة منذ 23 عاما، ومنذ ذلك الحين، أثرت الحالة المرضية على صحته وأسلوب حياته.

وبورخارام الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين القرويين، يدير شركة محلية في المنطقة، لـ5 أيام فقط في الشهر، فهو وبمجرد أن ينام، قد يكون من الصعب للغاية عليه الاستيقاظ.

وذكر أفراد الأسرة أنه في البداية، نام لأكثر من 7 إلى 8 أيام متتالية، إلا أن الأعراض ساءت مع مرور السنين، مما أدى في النهاية إلى النوم لمدة 20 إلى 25 يوما تقريبا.

هذا ويعزو العلماء هذه الحالة إلى حدوث تقلب في بروتين الدماغ المعروف باسم TNF-alpha والذي يرتبط عموما بالاضطرابات المرتبطة بالنعاس المفرط، مثل انقطاع النفس أثناء النوم وفرط النوم مجهول السبب.