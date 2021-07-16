تقرير... إدارة بايدن قلقة من أزمة السلطة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وأشار الموقع في تقرير إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو وصل المنطقة الأحد الماضي وعقد اجتماعا مع مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين حكوميين كبار في رام الله، ثم أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس المحتلة وتل أبيب.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين حضروا الاجتماعات أو اطلعوا على تفاصيلها تأكيدهم أن عمروا أبدى لتل أبيب بالغ قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء تطورات الوضع في الضفة الغربية.

وقال المسؤول الأمريكي حسب مصادر الموقع إن السلطة الفلسطينية أصبحت في وضع خطير جدا نتيجة سلسلة من الأزمات المالية والسياسية، مقارنا هذا الوضع بـ"غابة جافة في انتظار الاشتعال".

ولفت "أكسيوس" إلى أن عمرو اقترح على الحكومة الإسرائيلية تبني سلسلة خطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وميزانية السلطة الفلسطينية مما سيفضي إلى تعزيز مواقعها في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصدر مطلع على محادثات عمرو للموقع أن الدبلوماسي الأمريكي أكد للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء أنه لا يعتزم الضغط عليهم أو توجيه نداءات إليهم للتصرف، ويجب عليهم العمل بتلقاء أنفسهم، معربا في الوقت نفسه عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدتهم في هذا الصدد.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة سياسية نتيجة لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية وقضية وفاة الناشط نزار بنات.