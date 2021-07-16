المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: حان الوقت لانتشال الشعب اللبناني من هذا المأزق

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وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ السيدة يوانا فرونِتسكا عن أسفها الشديد لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعد مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد.

ودعت المنسقة الخاصة للتحرك سريعاً لضمان تكليف رئيس وزراء جديد، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسم بالحرية والنزاهة.

واعتبرت المنسقة الخاصة أن "لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة. وبالرغم أن الامل لا زال موجوداً الَا انه لم تعد هناك فسحة من الوقت لإضاعتها." ودعت "لتحركٍ عاجل من أجل المصلحة الوطنية للاستجابة لاحتياجات ومطالب الشعب الذي يدفع الثمن الأكبر لتلك الأزمة."

وأكدت المنسقة الخاصة أن الأمم المتحدة ستظل الى جانب لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة.