لبنان...  توقيف جاسوس يعمل لـكيان الاحتلال الإسرائيلي 

العالم - لبنان

وقالت المديرية في بيان، أوردته الوكالة اللبنانية للاعلام (رسمية): "في إطار ملاحقة شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى تحديد هوية شخص تواصل مع استخبارات هذا العدو".

وأضافت "تمكنت القوة الخاصة التابعة لها بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2021، من توقيف الشخص في منطقة البقاع الغربي، ويدعى (م. ي) من مواليد عام 1990، لبناني".

وتابعت: "بالتحقيق معه، اعترف أنه في مطلع العام 2019، أرسل بريد الكتروني إلى أجهزة أمنية إسرائيلية عدة طالبا العمل لمصلحتها، فتواصل معه شخص وعرض عليه العمل معه وذلك من خلال جمع المعلومات، إضافة إلى تكليفه بمهام أخرى مقابل مبالغ مالية".

وأضاف: "أن (الشخص الموقوف) وافق على ذلك. ودربه مشغله (في الاستخبارات الإسرائيلية) وطلب منه جمع معلومات معينة حددها له، فنفذ طلباته وزود العدو بالمعلومات المطلوبة".

وأشارت إلى أنه "اعترف كذلك أنه حاول التواصل مع موقع الجيش الإسرائيلي عبر إرسال بريد إلكتروني طالبا العمل لمصلحتهم".

وقالت "تأكدنا من جميع المعطيات المذكورة أعلاه من خلال أقوال الموقوف وتطابقها مع تحليل مضبوطاته وهواتفه، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته".