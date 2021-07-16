الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في حقيبتك 'قنبلة'..

توقيف كاتبة بيلاروسية حائزة على جائزة نوبل للآداب في مطار برلين

توقيف كاتبة بيلاروسية حائزة على جائزة نوبل للآداب في مطار برلين
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك، إنه تم توقيف الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا ألكسيفيتش في مطار برلين.

العالم _ أوروبا

وذكرت الكاتبة البولندية، أنه كان من المفترض أن تسافر ألكسيفيتش إلى مدينة فروتسواف في غرب بولندا في يوم 14 يوليو، لكن تم احتجازها في مطار برلين.

وحصلت أليكسيفيتش على إذن بالسفر فقط بعد تفتيش أمتعتها الشخصية. ولكن بحلول ذلك الوقت كانت الطائرة قد أقلعت.

وبررت ألكسيفيتش نفسها ما حدث، بصعوبات أثناء تسجيل الأمتعة. ونوهت بأن رجال أمن المطار فحصوا حقيبتها عدة مرات، وبعد ذلك قالوا لها إن الشرطة ستجري تفتيشا إضافيا.

وقالت: "انتظرنا ضابطة الشرطة قرابة نصف ساعة. كانت مهذبة، ورغم عدم قيامها بأي تفتيش أشارت إلى حقيبتي، وقالت إن هناك قنبلة، وهو ما دفعني للرد عليهم: يالكم من مجانين".

ووفقا للسيدة ألكسيفيتش، لم يتم العثور على شيء في الحقيبة وتركوها بعد ذلك تذهب وشأنها، بدون حتى الاعتذار أمامها. في وقت لاحق، وصلت الكاتبة البيلاروسية إلى فروتسواف.

سفيتلانا اليكسييفيتش هي صحفية وكاتبة بيلاروسية ولدت في 1948. وحازت على جائزة نوبل للآداب سنة 2015.

روابط ذات صلة

هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا

مظاهرات في هولندا منددة بجدار الضم والتوسع العنصري بفلسطين

قتلى وفقدان المئات خلال فيضانات في المانيا

غضب الطبيعة في ألمانيا.. أكثر من 81 قتيلا جراء الفيضانات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات دفعت 5 ملايين دولار للتجسس على وزراء ومسؤولين كبار

في حقيبتك 'قنبلة'.. توقيف كاتبة بيلاروسية حائزة على جائزة نوبل للآداب في مطار برلين

بالفيديو.. شاهد..ردود أفعال غاضبة بعد تعثر تشكيل حكومة لبنانية

اندلاع حريق قرب مقر قيادة عمليات كربلاء

لبنان...  توقيف جاسوس يعمل لـكيان الاحتلال الإسرائيلي 

بعد 19 عاما من التعذيب.. انقذوا الأسير الفلسطيني حريبات