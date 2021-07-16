شاهد..ردود أفعال غاضبة بعد تعثر تشكيل حكومة لبنانية

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مع انسداد افق الحل السياسي واقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي، توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني، ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الامور نحو المزيد من التخبط والفوضى، التي تخدم اجندة الادارة الامريكية واعوانها في لبنان.

الأوساط المتابعة رأت ان الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقاة تداعياتها قبل فوات الاوان.



وفي وقت اعلنت فيه رئاسة الجمهورية، عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الايام القادمة بقيت اجندة الاسماء المرشحة للتكليف غير واضحة مع اعلان تيار المستقبل عدم تسميته لاي شخصية سنية.

تزامن ذلك مع ردود افعال شعبية تمثلت بتحركات واعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق الاطارات والاعتداء على الاملاك العامة لم تخل من مواجهات مع الجيش والقوى الامنية.

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