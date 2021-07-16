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من هو قاتل الباحث السياسي 'هشام الهاشمي'....المجرم يروي تفاصيل الجريمة

من هو قاتل الباحث السياسي 'هشام الهاشمي'....المجرم يروي تفاصيل الجريمة
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

عرضت وسائل اعلام عراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

العالم-العراق

واعترف المدعو أحمد الكناني (قاتل الهاشمي)، من مواليد العام 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

وقال الكناني، أنه "تعين في الشرطة في العام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وعن تفاصيل العملية، أشار إلى أن تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البو عيثة "ذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وأضاف الكناني، "انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله ثم جاء بسيارته نوع (برادو) فأطلقت عليه الرصاص من سلاح (الغدارة)، وعندما توقفت بيدي أجهزت عليه بمسدسي الشخصي".

وفي 6 تموز 2020، قتل الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.

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