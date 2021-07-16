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الاتحاد الأوروبي يتحدث عن عقوبات ضد بيلاروس بسبب المهاجرين

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن عقوبات ضد بيلاروس بسبب المهاجرين
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن استخدام سلطات بيلاروس، للمهاجرين قرب حدود الاتحاد الأوروبي، غير مقبول بتاتا.

العالم _ أوروبا

وذكر بوريل، عقب اجتماع مجلس وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدرس كذلك، إمكانية اتخاذ تدابير جديدة ضد بيلاروس، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.

وأضاف: "نحن نراقب عن كثب الوضع على حدود ليتوانيا وبيلاروس. وهناك معلومات تفيد بأن السلطات البيلاروسية ترسل أيضا المهاجرين إلى الحدود البولندية. ندعو السلطات البيلاروسية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية. نحن على استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية إذا استمر هذا السلوك من جانبها. لا يجوز بتاتا دفع المهاجرين لعبور الحدود، وهو يحدث على الحدود الليتوانية والبولندية".

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في توسيع الإجراءات، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ضد بيلاروس، إذا لم يتغير الوضع على الحدود، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي "يملك ما يكفي من الموارد لدعم ليتوانيا في مراقبة الحدود على خلفية الوضع مع المهاجرين من بيلاروس.

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