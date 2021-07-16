الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

وعد الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمة السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

العالم - لبنان

وقال الرئيس عون اليوم الجمعة، إن "لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة، لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له".

وأضاف: "سأبقى أبذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكد أمس أن عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

وقدم الحريري أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد قرابة 10 أشهر على تكليفه، حيث عجز عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

روابط ذات صلة

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: حان الوقت لانتشال الشعب اللبناني من هذا المأزق

 خسر الحريري المعركة... وعون لم يفز بالحرب في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة

بالفيديو.. الصدر يعلن مقاطعته للإنتخابات البرلمانية المقبلة لهذا السبب

مهمة الناتو والاميركان فشلت في افغانستان.. لافروف: التسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة

كابل: باكستان هددت باستهداف طائراتنا اذا قصفت مواقع 'طالبان' عند الحدود

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

بالفيديو.. شاهد..إعترافات أحمد الكناني المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي