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ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة

ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد سبتمر المقبل.

العالم - ليبيا

وقال حفتر في كلمته أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب وأعضاء عن المجلس: "نثني على مواقفكم الوطنية التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية ولقوات الجيش في كل المحافل داخليا ودوليا".

وتابع: "نؤكد على دعم قوات الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ونطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الإستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي".

وأضاف: "علينا أن نكون يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الإستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة".

وقال: "تتوحد أهداف قوات الجيش والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية".

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ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة

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