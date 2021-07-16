ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة

العالم - ليبيا

وقال حفتر في كلمته أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب وأعضاء عن المجلس: "نثني على مواقفكم الوطنية التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية ولقوات الجيش في كل المحافل داخليا ودوليا".

وتابع: "نؤكد على دعم قوات الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ونطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الإستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي".

وأضاف: "علينا أن نكون يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الإستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة".

وقال: "تتوحد أهداف قوات الجيش والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية".