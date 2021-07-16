شاهد .. إعلامي لبناني يتحدث عن مرحلة ما بعد اعتذار الحريري

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وأضاف قنديل خلال مشاركته في برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن عجز الحريري عن تشكيل الحكومة ليس ناتجاً عن صعوبة عملية التأليف في الظروف الحاضرة والواقع السياسي للنظام اللبناني لكن لان الحريري ينطلق في التأليف من حسابات وإشتراكات أمريكية - أوروبية تتعلق بطبيعة الحكومة ودورها في التعامل مع واقع الازمة ومستجداتها فهو وصل الى فشل واصطدم بمواقف واضحة عند الرئيس اللبناني ميشال عون وعند سائر الاطراف الوطنية الداعمة للمقاومة.

وتابع قنديل قائلاً:" الظاهر في البديل السياسي أن هناك محاولة لإيجاد شخصية بديلة تتولى مهمة تاليف الحكومة ولكن نحن أمام احتمالين أساسيين في المرحلة المقبلة، عندما تبدأ مشاورات التكليف رسمية والتي بدأت فعلياً بعد بدء التداول السياسي خلف الكواليس بين أطراف المقررة حول هذا الموضوع ويجب ان نذهب الى خيار جديد يفتح آفاق تخطي الازمة بشكل فعلي".

وحول الشخصية التي تكون مناسبة لتولي منصب رئاسة الوزراء قال قنديل:" هذه الشخصية يجب ان يكون لديها رغبة وإستعداد لتبني برنامج يتناسب مع كيفية الخروج من الازمة، اليوم لا يوجد امكانية لمعالجة هذه الكارثة بوسائل تقليدية عبر حلقة الدين والارتهان للخارج، اذا اراد لبنان ان يكسر الحلقة عليها ان يتجه شرقاً اكثر ويلتفت اكثر الى الشراكة مع سوريا وايران والصين ومحيطه القريب وروسيا".

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