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اعتذار الحريري والسيناريوات المفتوحة

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اعتذار سعد الحريري من تشكيل الحكومة في لبنان وتداعياته اضافة الى ما ينتظره لبنان في المرحلة المقبلة.

العالم - استوديو بيروت

ضيوف الحلقة:

غالب قنديل - رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام

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