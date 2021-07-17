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إيران ولاتفيا تؤكدان توسيع العلاقات الثنائية

إيران ولاتفيا تؤكدان توسيع العلاقات الثنائية
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

التقى السفير الايراني غير المقيم لدى لاتفيا احمد معصومي فر، برئيس لاتفيا اغيلس لوفيتس مساء الجمعة وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية وتوسيعها.

العالم - ايران

و خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قال رئيس لاتفيا ان عام 2021 يصادف الذكرى المئوية لاعتراف إيران باستقلال حكومة لاتفيا وإقامة علاقات بين البلدين، لهذا السبب، نحن دائما ممتنون لهذا العمل التاريخي لإيران.

وأوضح أن هناك قدرات جيدة في قطاعي النقل والزراعة بين البلدين يجب الاستفادة منها بشكل جيد، كما أكد اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي الثنائي.

بدوره أشار السفير معصومي فر إلى الذكرى المئوية لاعتراف إيران باستقلال لاتفيا وأضاف: لم نعترف أبدا باحتلال لاتفيا بعد الحرب العالمية الثانية وهذه القضية هي أساس قوي وأصل ومبدأ الحفاظ على العلاقات الودية وتطويرها بين الدولتين.

وتابع السفير الايراني بالإضافة إلى الزراعة والغابات، يمكننا أيضا التعاون في مجالات الأدوية والبتروكيماويات وتصدير السلع والخدمات والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.

كما ناقش الجانبان استمرار المشاورات السياسية وتوسيع التعاون البرلماني وتشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية والتعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي وخاصة تعزيز مشروع تدريس اللغة الفارسية في جامعة ريجا وتبادل الزمالات الدراسية وايضا التعاون بين المؤسسات البحثية في البلدين.

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إيران ولاتفيا تؤكدان توسيع العلاقات الثنائية

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