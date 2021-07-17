شاهد .. ما هي رسالة انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية بالعراق؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الهنداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية ان السيد مقتدى الصدر سيعود بعد ايام او اسابيع قليلة الى العملية السياسية ولكن ليس عبر بيان بل سيعود عملياً وواقعياً لأن المكاتب التي تنتمي الى حزب سائرون مازالت تزاول عملها وستنشط أكثر وسيعود السيد مقتدى الصدر بطريقة ناعمة .

واوضح جواد الهنداوي ان التيار الصدري في كل الحكومات التي تشكلت من 2004 الى الوقت الحاضر كان للتيار الصدري وجود ضاغط ومهم جدا خاصة في الوزارات الخدمية في حكومات اياد علاوي وابراهيم الجعفري ونوري المالكي حيث حصل في حكومة السيد مالكي على 8 وزارات ومشاركته في الحكومة كانت فاعلة وواضحة جدا.

وتابع الهنداوي ان انسحاب السيد مقتدر الصدر هو تعبير عن يأس من الوضع العراق الحالي وفي نفس الوقت وهو تهئية للانتخابات القادمة، وخطوة تصريحية ونظرية وليست فعلية أوعملية تراجع بل هي ليتقدم أكثر في المعترك السياسي.

وأضاف الهنداوبي بأن إعلان إنسحاب السيد مقتدى الصدر عن امتعاضه من الاداء الحكومي في العراق كان اعلاناً للشعب العراقي عن عدم مسؤوليته لما يجري في العراق من وضع مأساوي.

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