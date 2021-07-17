لقاء سعودي - تركي في طشقند

العالم - السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، التقى نظيره التركي "مولود جاويش أوغلو"، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب "واس".

وكان آخر لقاء عقد بين الطرفين في الرياض، في 11 أيار/ مايو الماضي.

وتحسنت علاقة البلدين خلال الشهور الماضية بعد توتر دام نحو 3 سنوات، بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

ويأتي اللقاء في ظل توتر في العلاقة بين السعودية والإمارات، بسبب عدة قضايا أبرزها الخلاف حول الإنتاج اليومي للنفط ضمن منظمة "أوبك بلس".

وفي سياق متصل، التقى أوغلو في طشقند بنظائره الصيني، والكويتي، إضافة إلى نائب رئيس وزراء أذربيجان.