شاهد .. كيف ستصبح قوة التيار الصدري في موقف المعارضة؟

العالم - خاص بالعالم

واوضح نسيم عبدالله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية ان قائمة سائرون موجودة على رأس عملها والامور تسير وفق القانون في قضية الانتخابات.

وشدد عبدالله نسيم ان اذا اصبح التيار الصدري جزء من المعارضة سيصبح معارضة قوية بما يمتلكه من امكانيات ومشهد مؤثر في الشارع العراقي.

وبين عبدالله نسيم ان سبب انسحاب التيار الصدري من الانتخابات هو الاتهامات الاخيرة التي اتهم بها التيار وحزب سائرون بأنه السبب بما يجري بالعراق.

اوضح عبدالله نسيم ان التيار الصدري لدية خلفية باخذ القرار والتراجع عنه واليوم هناك مطالبات ومناشدات من قادة الكتل السياسية على رجوع سائرون الى الانتخابات والمشاركة في السلطة ولذا من الممكن ان يتراجع التيار عن قراره بعدم دخول العملية الانتخابية القادمة في العراق.

واضاف عبدالله نسيم بان هناك موجة عارمة في الشارع العراقي من سوء الخدمات، لذا الحكومة الاغلبية هي الافضل في المرحلة القادمة للعراق، مؤكدا ان التيار الصدري بادواته وقوته وتأثيره على الشارع العراقي وجوده في المعارضة سوف يكون عنصر داعم الى تصويب عمل الحكومة القادمة بحكم ما يمتلك من خبرة وادارة خارج السلطة وزخم شعبي في الشارع العراقي.

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