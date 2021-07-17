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هاتف بمواصفات ممتازة وسعر منافس ينضم لعالم الأجهزة المحمولة المتطورة

هاتف بمواصفات ممتازة وسعر منافس ينضم لعالم الأجهزة المحمولة المتطورة
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة ZTE عن هاتف جديد يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا بسبب سعره الرخيص نسبيا بالنسبة لمواصفاته.

العالم - العالم الرقمي

وسيحصل هاتف ZTE Blade V30 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.8/77.8/8.9) ملم، وزنه 193 غ.

وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وبالرغم من سعره المنافس الذي لا يتعدى الـ 200 يورو حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل بمعالج ثماني النوى عالي التردد، ومعالج رسوميات Mali G52 MP، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وجهزته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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