ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 106 قتلى في ألمانيا

العالم-اوروبا

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الجمعة، عن ولاية راينلاند- بالاتينات، حيث ذكرت أن عدد الضحايا بالولايتين ارتفع من 103 وهي الحصيلة السابقة إلى 106 قتلى.

على صعيد متصل، أشارت شركة "ويست إنيرجي" (Westenergie)، المتخصصة في خدمات الطاقة، في بيان، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 102 ألف شخص في الولايتين، بسبب تضرر محولات الكهرباء.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من الولايتين المذكورتين وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.

والخميس، أعلنت حكومة ولاية شمال الراين–وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات هناك.