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شاهد.. باحث سياسي:العراق امام مرحلة انتقالية جديدة

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور خير عوض ان العراق سيدخل مرحلة جديدة ولايمكن ان يتحمل الوجود الاميركي واعتداءاته لانه ان ترك داخل العراق سيعبث كثيرا في العراق وسيتخدم العراق قاعدة عسكرية لمواجهة محور المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال عوض في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية ان سارت العملية الانتخابية على القانون الانتخابي مع تعديلاته ستحفظ التوازنات في العراق والتبديل سيكون بالافراد والتغير سيكون نسبي.

واشار عوض ان الاميركان يسعون بان لاتكون هناك انتخابات في العراق موضحا ان قبل الانتخابات العراقية ستشتد الضربات على القوات الامريكية في سورية والعراق لان المقاومة بفصائلها وقياداتها ودولها وتعرف الدواء المناسب للوجود الاميركي في المنطقة، لذا ستنسحب القوات الاميركية من العراق وان انسحبت نسبة منها قبل الانتخاب العراقية بالاتاكيد ستجرو اذيالها من العراق مثلما فعلت في افغانستان.

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