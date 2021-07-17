شاهد.. باحث سياسي:العراق امام مرحلة انتقالية جديدة

العالم - خاص بالعالم

وقال عوض في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية ان سارت العملية الانتخابية على القانون الانتخابي مع تعديلاته ستحفظ التوازنات في العراق والتبديل سيكون بالافراد والتغير سيكون نسبي.

واشار عوض ان الاميركان يسعون بان لاتكون هناك انتخابات في العراق موضحا ان قبل الانتخابات العراقية ستشتد الضربات على القوات الامريكية في سورية والعراق لان المقاومة بفصائلها وقياداتها ودولها وتعرف الدواء المناسب للوجود الاميركي في المنطقة، لذا ستنسحب القوات الاميركية من العراق وان انسحبت نسبة منها قبل الانتخاب العراقية بالاتاكيد ستجرو اذيالها من العراق مثلما فعلت في افغانستان.