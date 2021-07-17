لهذا السبب..اللون الأخضر ممنوع في الدوري الإيطالي.

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القانون سيشمل جميع اللاعبين، باستثناء حراس المرمى، وهو ينطبق على السراويل والجوارب أيضا.



ما هو السبب؟

بحسب تقارير إعلامية، فإن شركات تلفزيونية طلبت هذا القانون، حتى لا تتعارض ألوان القمصان مع لون عشب الملعب أثناء البث التلفزيوني، وهو أمر «يؤثر في رؤية المشاهدين».



من هي الأندية الأكثر تأثرا؟

ساسولو هو النادي الأكثر تأثرا بهذا القرار. النادي يعتمد اللون الأخضر في شعاره وفي قمصان النادي الأساسية.



يوفنتوس ولاتسيو اختارا اللون الأخضر في فترةٍ ماضية، في حين مال قميص إنتر ميلان الثاني إلى الأخضر في الموسم ما قبل الماضي، وهو اللون الذي اعتمده نابولي في مباريات الإياب أيضا.



هل يمكن مزج الألوان؟

لم يعرف بعد كيف سيكون رد فعل الأندية والشركات الراعية. ساسولو مثلا، لم يقبل تغيير ألوانه، لكن ربما، يسمح للأندية أن تمزج الألوان، بإضافة الأسود أو الأبيض مع الأخضر، بشكلٍ لا يتعارض مع لون العشب.