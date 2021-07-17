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روحاني: ستحصل البلاد على 10 ملايين جرعة لقاح كورونا قريبا

روحاني: ستحصل البلاد على 10 ملايين جرعة لقاح كورونا قريبا
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان البلاد ستحصل خلال الأسبوعين القادمين على 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

العالم - ايران

واوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا اليوم السبت، ان نحو 7 ملايين درعة لقاح كورونا ستدخل البلاد خلال هذا الاسبوع كما أن البلاد ستنتج نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح وبذلك فان مجموع ما ستحصل عليه البلاد من جرع اللقاح 10 ملايين جرعة، خلال الاسبوعين القادمين.

كما نوه روحاني الى أن أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية وان العمل قائم على قدم وساق لتلقي الجميع للقاح، وقد تم توزيع مليوني جرعة على المراكز الطبية لحقنها بين أبناء الشعب.

وشدد على أن توفير اللقاحات لا يكفي لمنع تفشي وانتشار الفايروس، وانما ينبغي العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية، مشيرا الى أنه حتى لو تلقى الشعب الايراني كله اللقاح فان ذلك لا يحصن البلاد والمواطنين من الاصابة، اذ يكفي وجود مصابين في الدول المجاورة لايران لنقل الفايروس للبلاد.

واستدل الرئيس روحاني على رأيه بالبلدان الأوروبية، موضحا أن هذه البلدان تشهد يوميا اصابات جديدة بكورونا على الرغم من أن أغلبية مواطنيها تلقوا اللقاح لالمضاد للمرض.

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