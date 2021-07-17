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 الكشف عن خطة امريكية لإجلاء آلاف أفغاني 

 الكشف عن خطة امريكية لإجلاء آلاف أفغاني 
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن ثلاثة مصادر في البيت الأبيض أن امريكا ستنقل 2500 أفغاني ممن تقرر إجلاؤهم، إلى أراضيها مباشرة وليس إلى دول أخرى كما كان يخطط سابقا.

العالم-الاميركيتان

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أن بلاده ستقوم بإجلاء آلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا مع امريكا في الماضي. وكان من المخطط أن يتم نقلهم أولا إلى دول أخرى لحين النظر في طلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية واثنان من مسؤولي البنتاغون لـ"إن بي سي نيوز" إن 2500 أفغاني قد اجتازوا فحوصات أمنية، مما يسمح لهم بالخروج مع عائلاتهم مباشرة إلى الولايات المتحدة، وبعد الخضوع للفحص الطبي سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة كلاجئين.

وسيتم نقل 10 آلاف شخص آخرين إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج أو في دولة أخرى.

من المفترض أن تبدأ عمليات الإخلاء في غضون الأيام القليلة، حسب القناة.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن حوالي 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الجيش خاصة في الترجمة، طلبوا من الولايات المتحدة إجلاءهم، موضحا أن العدد لا يشمل العائلات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إن هؤلاء الأفغان وعائلاتهم سينقلون إما إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة أو إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج أو إلى دولة ثالثة اعتمادا على تقدم الفحوصات الأمنية التي يخضعون لها.

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 الكشف عن خطة امريكية لإجلاء آلاف أفغاني 

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