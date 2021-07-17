مفتي مصر: يجوز للمرأة أن تؤدي الحج دون محرم!

العالم - مصر

وقال "علام"، في لقاء تلفزيوني، الجمعة، إن "التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزا بين المرأة والرجل".

وأضاف أن "التطبيق العملي للرسول في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة، والفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية".

وتابع: "ومن حيث إنه يجوز لها السفر دون محرم، فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة"، مشيرا إلى أن ”العصر تغير عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، فالفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج لهذا العام وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، "ويحق للمرأة التسجيل دون محرم مع عصبة النساء".