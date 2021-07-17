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أذربيجان: الجيش الأرمني استهدف مواقع قواتنا على طول الحدود

أذربيجان: الجيش الأرمني استهدف مواقع قواتنا على طول الحدود
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

اتهمت أذربيجان القوات الأرمنية بخرق نظام وقف إطلاق النار على طول الحدود بين الدولتين.

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أصدرته اليوم السبت أن وحدات الجيش الأرمني استهدفت منذ مساء وحتى صباح اليوم مواقع القوات الأذربيجانية في مناطق متفرقة على طول الحدود بأنواع مختلفة من الأسلحة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدم وقوع إصابات بين عناصر الجيش الأذربيجاني، مضيفة أن قواتها أطلقت نيرانا مضادة.

ولم يعلق الجانب الأرمني على هذا الإعلان الأذربيجاني بعد.

وهذه ليست المرة الأولى في الآونة الأخيرة التي يتبادل فيه الطرفان الأرمني والأذربيجاني اتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار عند الحدود.

ولا تزال التوترات متصاعدة بين الدولتين الجارتين بعد الجولة الأخيرة من القتال في الخريف الماضي بإقليم قره باغ المتنازع عليه.

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