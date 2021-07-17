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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس الاسد: الاموال المجمدة في البنوك اللبنانية المقدرة بعشرات المليارات يشكل عائقا وحله مرتبط بحل الظروف في لبنان
الرئيس الاسد: كلامي لايدل ان الامور بخير لكنه يعني انها غير مستحيلة يمكن جعلها بخير والامر مرتبط بنا وبامتلاكنا الارادة الجماعية
الرئيس الاسد: الحفاظ على الامن ما كان ليحدث لولا ايماننا بانفسنا وتاريخنا وثقافتنا وجيشنا وهو ما نحتاجه اليوم لمواجهة الحرب الاقتصادية
الرئيس الاسد: الحفاظ على الامن ما كان ليحدث لولا ايماننا بانفسنا وتاريخنا وثقافتنا وجيشنا وهو ما نحتاجه اليوم لمواجهة الحرب الاقتصادية
الرئيس الأسد: أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعا مستقرا ومزدهرا
الرئيس الأسد: استقرار المجتمع هو أولى المسلمات وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق
الرئيس الأسد: أدعو كل من راهن على انهيار الدولة ان يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن
الرئيس الأسد: أدعو كل من راهن على انهيار الدولة إن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن
الرئيس الأسد: المشاركة الشعبية الواسعة بالانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير
الرئيس الأسد: كان رهان الأعداء على الخوف من الإرهاب أما اليوم فالرهان على تحويل المواطن إلى مرتزق
الرئيس الاسد: اذا لم نحلل اسباب المشكلة السابقة لانستطيع الحديث عن المستقبل والمشكلة قد تنفجر في المستقبل بشكل اسوء من اليوم
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش
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