الصينيون يعلقون على نظرية تسرب كورونا من مختبر

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "شينخوا" مقالا نُشر في مجلة "ساينس تشاينا لايف ساينسز" رفض فيه علماء صينيون، من بينهم تشونغ آي وو، أستاذ علم الأحياء في جامعة سون يات سن الصينية، نظرية تسرب كوفيد-19 من مختبر.

وأكد العلماء الصينيون أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا المستجد من صنع الإنسان، قائلين إنه "بالمقارنة مع سارس-كوف المكتشف في عام 2003، فإن فيروس كورونا المستجد يتكيف بشكل جيد للغاية مع البشر، ولا بد أن يكون تحوله التكيفي من مضيف حيواني إلى البشر كان أكثر شمولا".

وتابع المقال: "لا يمكن أن يحدث مثل هذا التحول التكيفي إلا قبل ظهور الوباء الحالي وبمساعدة الاختيار التدريجي، لذلك لا يمكن أن يكون كورونا قد تطور في سوق للحيوانات بل وأقل احتمالا أن يكون قد تطور في مختبر".

وأشار المقال إلى أن "المناقشات حول أصل كورونا يجب أن تأخذ في الاعتبار العملية الطويلة للتحول التكيفي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للتعليم والعلوم، غينادي أونيشينكو، إنه من المستحيل إثبات الأصل الاصطناعي لفيروس "كورونا" بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أونيشينكو بأنه "لا توجد الآن أداة تُلزم الدول بتقديم معلومات حول ما يحدث في المختبرات، لهذا فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يستبعد نسخة الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا".

وقال أونيشينكو: "إنه من المستحيل إثبات ذلك، نظرًا لأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لا تعمل، وأن الأمريكيين استخدموا حق النقض ضد هذه المعاهدة وانسحبوا منها، (يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من المفاوضات لتطوير بروتوكول ملزم لاتفاقية الأسلحة البيولوجية).

وأضاف أونيشينكو: "لذلك يجب أن يقوم الأمريكيون بلوم أنفسهم، فهم يزعمون بأن الصينيين صنعوا فيروسًا اصطناعيًا، لكن هذا لا يمكن إثباته اليوم، لأنه لا توجد أداة دولية تلزم الأطراف بتقديم جميع المعلومات".