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الخلاف السعودي - الإماراتي تحت المجهر

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

تناولت الحلقة الجديدة لبرنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الخلاف السعودي - الاماراتي على اتفاق اوبك + وتداعياته السياسية والإقتصادية.

العالم - انقلاب الصورة

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