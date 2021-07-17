بدء تصدير النفط من ميناء جاسك

العالم - ايران

واعلن المالكي الیوم السبت، في حوار خاص مع وكالة الأنباء الايرانية (ارنا)، عن تدشين المرحلة الأولى من رصيف جاسك (جنوب) مشيرا الى أن الرصیف يضم 3 أنظمة قياس (قياس النفط الخام) و 6 خطوط أنابيب بقطر 36 بوصة .

وقال: سيتم ربط خطي أنابيب بكل رصیف عائم لنقل النفط وان الرصيف العائم الأول تم تركيبه في الأيام الأخيرة من العام الایرانی الماضي، (بدأ في 21 آذار/ مارس 2020) ، وبدأ تشغيله في الأيام الأولى من العام الجاري الایراني والآن ننتظر استلام النفط الخام للتصدير من هذا الميناء.

ولفت الى أن أول ناقلة نفط وصلت المنطقة وتوقع أن تبدأ عمليات تحميل النفط الخام الثقيل ظهر يوم الاثنين (19 يوليو)، مشيرا الى ان سعة أول صهريج تصل الى 100 الف طن.

يذکر أن مشروع نقل النفط الخام من غوره إلى جاسك جار بإنشاء خط أنابيب بطول الف كيلومتر حيث يمكن نقل النفط الخام المنتج في محافظة خوزستان، وخاصة حقول كارون الغربية، للتصدير خارج الخليج الفارسي.

ومع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصدير نفطها بمزيد من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام.