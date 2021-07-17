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الرئيس الأسد: واثقون من دور الأصدقاء كإيران وروسيا اللتين كان لوقوفهما معنا أثر كبير في التحرير

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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