"اليونيسيف": 77% من الأسر اللبنانية ليس لديها مال يكفي لشراء الطعام

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن 77% من ​الأسر اللبنانية​ لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الحالي. وجاء ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية تناول الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان، حيث جاء تحت عنوان "​المواد الغذائية​ و​الأدوية​ تنفد في لبنان وسط انهيار الإقتصاد".

وإستعرضت الصحيفة العديد من أسباب إنهيار الإقتصاد اللبناني، مؤكدةً أنه أسوأ من إنهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة، وأنه "لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة". وسلطت الضوء على نسبة ​الفقر​ في لبنان قبل عامين، حيث بلغت نحو 26%، بحسب "​البنك الدولي​"، مما يشير إلى صورة لبنان كدولة مزدهرة في ظل وجود طبقة وسطى مهيمنة غير معتادة في ​العالم العربي​ غير الغني بالنفط.