175 وفاة جديدة بكورونا في ايران

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية في بيان لها اليوم السبت أنه مع العدد الجديد للمتوفين فقد وصل مجموع المتوفين بمرض كورونا منذ ظهوره والى هذا اليوم الى 86 ألفا و966 شخصا.

كما اشار البيان الى أن عدد الذين أصيبوا بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 15 ألفا و139 شخصا، وبذلك فان مجموع الذين اصيبوا بالفايروس منذ ظهوره والى هذا اليوم بلغ 3 ملايين و501 ألف و79 شخصا.

ونوه البيان الى أن عدد الذين تعافوا من المرض أو غادروا المستشفيات بلغ 3 ملايين و118 ألفا و 348 شخصا.

وبخصوص الذين تلقوا لقاحات كورونا فلفت البيان الى أن 8 ملايين و143 ألفا و306 أشخاص.