بالفيديو.. الرئيس السوري يتبادل التحية مع إحدى معلماته الحاضرات مراسم أداء القسم

فبعد أداء القسم، "وجه الرئيس الأسد التحية للحاضرين في المراسم، بينهم نواب ووزراء وجرحى القوى المسلحة وأهالي الشهداء، وخص بالذكر المعلمين والمعلمات الذي بذلوا الجهد لتربية الأجيال، ومن بينهم معلماته"، قائلا: "أقف أمامكم اليوم بإجلال واحترام".

هذه التحية دفعت إحدى معلمات الرئيس الأسد إلى الوقوف بين الجمهور، ورد التحية للرئيس السوري، والتأكيد أنها "تشعر بالفخر لأن الأسد كان يوما من بين تلاميذها"، فبادلها الرئيس السلام والابتسامات، قائلا: "أنا أفتخر بكم أيضا".

وأدى الرئيس السوري اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، وهي تعد ولايته الرابعة.