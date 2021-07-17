هل الأزمة في ليبيا في طريقها الى الحل؟

العالم - خاص بالعالم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد انه حصل على دعم دولي قوي لإخراج المقاتلين الاجانب وانه يتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب هذه القوات من البلاد



كما نفى في مجلس الامن علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب المقاتلين الأجانب، لكنه رحب بهذه الخطوة، مشددا على أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار، ويشكل خطرا على العملية السياسية، وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية، وأيدت موسكو فكرة خروج القوات الاجنبية المسلحة من ليبيا بشكل تدريجي.



الحرب التي وقعت في ليبيا أدت الى تقسيم الجيش الليبي الى جماعات عدة، وفي وقت قال فيه الدبيبة، بأنه يسعى الى توحيد الجيش تحت راية واحدة على كل الاراضي الليبية، اشار الى انه يتواصل مع المشير المتقاعد خليفة حفتر حول الموضوع الا ان الامر يبدوا صعبا جدا.



تحديات كثيرة واجهت الدبيبة منذ استلامه منصب رئيس الحكومة، منها وقف اطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية والوضع الاقتصادي في البلاد.

ولأن حكومة الدبيبة هي حكومة مؤقتة، فإنه أكد على التزامه بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول.

غير أنه حذر من أن بعض من بالسلطة التشريعية قد يتشبثون بالسلطة. مؤكدا في الوقت نفسه إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.



ولم تشهد ليبيا استقرارا يذكر، منذ انتفاضة عام 2011، رغم نجاح عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار الصيف الماضي، بعد توقف القتال بين الفصائل المتناحرة، ثم تشكيل حكومة وحدة بعد ذلك.

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