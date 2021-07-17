تغريدة الشيخ عيسى قاسم.. كيف تفاعل معها النشطاء البحارنة؟

وحظيت هذه التغريدة بالكثير من التفاعل الى حد كبير حتى الى خارج البحرين، على هذه التغريدة التي تقول مضمونها: "من ديينا ان نطالب بلا انقطاع بحقوقنا، ولا ضمان لأي حق من غير الحق السياسي الكامل غير المجزوء المكفول دستوريا وعلى الارض. المطالب بحقوقنا يومية وبلا توقف".

اذاً "الحق السياسي" ركزت عليه تغريدة سماحة الشيخ عيسى قاسم، ومن المعروف ان الشعوب تعبر عن ذاتها حين تمارس حقوقها السياسية كاملة كما اشارت التغريدة غير مجزوءة او مكفولة.

من جانبها دعت قوى المعارضة في البحرين جماهير الشعب الى المشاركة في حملة التغريد عبر وسم "الحق السياسي".

تابعوا المزيد من التفاصيل كيف علق النشطاء على التغريدة..