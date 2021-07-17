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الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن ارتفاع اصابات كورونا

الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن ارتفاع اصابات كورونا
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت في السابق، مشيرة الى انها تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان "نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا ،وأن حالات الإصابة الشديدة ب‍كورونا هي الأكثر مما كانت في السابق".

وأضاف، أن"العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج الى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية ".

واشار البدر الى ان "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني 217 المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا رفعت توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا"، داعياً الى"ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ،وكذلك أخذ اللقاحات".

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