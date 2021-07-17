السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هؤلاء الأشخاص محرومون من تناول البطيخ

هؤلاء الأشخاص محرومون من تناول البطيخ
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت الدكتورة أولغا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو، أن هناك أشخاص لا ينبغي عليهم تناول البطيخ، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.

العالم - صحة

وتشير الطبيبة في حديث لموقع "Doctor Peter"، إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة: فيتامينات A و C و B6 ومغذيات نباتية ومعادن المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته.

وتضيف، البطيخ الأحمر لا يروي العطش فقط، بل والجوع أيضا. كما أنه يؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

ولكن بغض النظر عن جميع هذه الخصائص المفيدة، هناك أمراض تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناول كمية محدودة منه.

وتقول، "ننصح كأطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة من البطيخ الأحمر. ولا ننصح من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله".

وتؤكد الطبيبة، أن أفضل وقت لتناول 200-300 غرام من البطيخ الأحمر هو قبل وجبة الغداء. ولا ينصح بتناوله مع مواد أخرى.

تصنيف :

روابط ذات صلة

فوائد 'غريبة' لقشور البطيخ.. تعرف عليها

لن ترميها مجدداً.. فوائد صحية خارقة لبذور البطيخ ستدهشك

فوائد بذور البطيخ لتعزيز صحة الجسم

7 فوائد "غريبة" لقشور البطيخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد: بدء توافد الحجّاج لمكة المكرّمة تمهيداً لانطلاق مناسك الحج

كاد أن يحدث "كارثة".. السيطرة على حريق داخل مطار وسط بغداد

في ظل الخلاف المتفاقم بين السعودية والإمارات..ولي عهد أبو ظبي يزور الرياض قريبا

"جيوبوليتكال فيوتشرز": خلافات السعودية والإمارات عميقة الجذور ولن تتبدد قريبا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان

ليبيا.. وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة